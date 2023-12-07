И. о. главного тренера «Барыса»: после 2-го периода Паскуале сказал, что ему очень плохо

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал крупное поражение от «Сибири» (1:5).

«Первый период — удаления, пропустили гол, и за три минуты потом пропустили три гола. Безобразный первый период. Чуть-чуть встрепенули ребят. Не забили во втором периоде, надо было забивать, переламывать игру. Вся игра такая сложилась. Прозевали первый период, были какие-то несобранные эти три минуты. Быстрые голы забили нам. Мы так и не смогли оправиться.

Чувствовалось, что в «Сибири» накануне сменился главный тренер? Да, такие, смотрю, с настроением ребята играют. Хорошая самоотдача. В обороне хорошо играли. Вратарь у них сегодня неплохо отыграл.

Предыдущие матчи «Барыс» проиграл «Сибири»? Разбирали сильные стороны соперника. Большинство хорошее, первый состав неплохой, второй тоже. Предупреждали ребят. Не хватило собранности, концентрации именно в первом периоде. Говорили сыграть строго, по заданию. Как-то вяло выглядели.

Обратная замена Паскуале на Шутова? Мы планировали, чтобы в воротах играл Паскуале. Но он приболел, у него температура. Но он всё равно вышел, как запасной игрок. Но нам пришлось, чтобы команда встрепенулась. После второго периода Паскуале сказал, что ему очень плохо. Поэтому обратно поменяли.

Могли зацепиться за камбэк во втором периоде? Чуть-чуть не забили свои моменты. Были хорошие. Третья игра на выезде. То ли какая-то усталость, то ли несобранность. Прозевали начало игры. Пропустили те голы, которые не нужно было пропускать. Поэтому сложилась так игра. Потом догнать не смогли уже, не забили моменты.

Может ли Лабейт покинуть клуб? Этого я пока не знаю. У нас Савицкий заболел. Не хватало его. Многие ребята после температуры вышли: Асетов, ещё ребята. У Старченко была микротравма. Но некем было заменить, поэтому выходили все, кто есть», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.