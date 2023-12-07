«Отдали все силы». Кривокрасов — о победе «Сибири» над «Барысом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал крупную победу над «Барысом» (5:1).

«Хотел бы поблагодарить парней: собрались на эту игру, сложный отрезок, видно было по движению. Отдали все силы. Мы хорошо сыграли в большинстве, в меньшинстве. Это нам помогло выиграть.

Были ли какие-то коррективы? Были малейшие изменения, но в основном старались не менять ничего, так как много информации за короткий период тоже плохо. Поэтому играли на том фундаменте, что был до этого.

Не было ли риска ставить Костина? Нет. Я думаю, было бы хуже, если бы мы его не поставили. А здесь был психологический подъём для него, и мы показали, что верим в него. Поэтому не было сомнений.

Состояние Костина, когда пришёл Худобин? В принципе, ему дали знать, что никто на нём не ставит крест, мы идём вперёд, без изменений. Нужно переключить скорость и быть лучшим вратарём, чтобы играть каждую игру.

Во втором периоде игра переходила на сторону «Барыса»? Она постоянно так происходит, туда-сюда. Были моменты, где мы стали играть недисциплинированно, потому что игра давалась в первом периоде. Стали более вальяжно относиться к деталям», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.