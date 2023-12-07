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Каток имени Александра Овечкина откроют в США

Каток имени Александра Овечкина откроют в США
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Каток имени капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина откроют в США, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» проведут благотворительный аукцион, после которого вырученные средства пойдут на возведение катка. Арена может быть открыта в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Я считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», — приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.

Аукцион завершится 15 декабря. После его завершения «Вашингтон Кэпиталз» определит, исходя из суммы собранных денег, место и размер катка.

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