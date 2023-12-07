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Нападающий Михаил Мальцев в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Нападающий Михаил Мальцев в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Мальцев в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком». Напомним, права на форварда в КХЛ находятся у красно-белых. Он ограниченно свободный агент.

Сам хоккеист в своём телеграм-канале намекнул о переходе в «Спартак» фразой из песни певицы «Максим» «Вдоль ночных дорог…», которая популярна в среде красно-белых.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступает за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».

Напомним, Михаил является воспитанником санкт-петербургской школы. В Континентальной хоккейной лиге Мальцев играл за СКА. В 35 проведённых матчах форвард забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Ранее Мальцев рассказал, как хоккеисты могут получить небольшой дополнительный заработок.

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