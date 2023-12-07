«Лада» уверенно обыграла «Нефтехимик», забросив три безответные шайбы

В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В первой двадцатиминутке команды голов не забили.
На восьмой минуте второго периода Владислав Сёмин с передачи Дмитрия Кугрышева открыл счёт во встрече.
На девятой минуте заключительного отрезка основного времени матча Михаил Фисенко с передачи Максима Березина удвоил преимущество подопечных Олега Браташа. На 17-й минуте периода Иван Романов с передач Сергея Шумакова и Михаила Фисенко установил окончательный счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 тольяттинская «Лада» примет дома «Сибирь» 19 декабря. «Нефтехимик» 21 декабря в Нижнекамске примет астанинский «Барыс».
- 7 декабря 2023
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
19:56
-
19:42
-
19:29
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:10
-
19:01
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:35
-
18:29
-
18:10
-
17:53
-
17:45
-
17:36
-
17:24
-
17:09
-
16:43
-
16:32
-
16:19
-
16:11
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:00