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«Лада» уверенно обыграла «Нефтехимик», забросив три безответные шайбы

«Лада» уверенно обыграла «Нефтехимик», забросив три безответные шайбы
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В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В первой двадцатиминутке команды голов не забили.

На восьмой минуте второго периода Владислав Сёмин с передачи Дмитрия Кугрышева открыл счёт во встрече.

На девятой минуте заключительного отрезка основного времени матча Михаил Фисенко с передачи Максима Березина удвоил преимущество подопечных Олега Браташа. На 17-й минуте периода Иван Романов с передач Сергея Шумакова и Михаила Фисенко установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Сёмин (Кугрышев) – 27:33 (5x4)     2:0 Фисенко (Березин) – 48:40 (5x4)     3:0 Романов (Шумаков, Фисенко) – 56:47 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 тольяттинская «Лада» примет дома «Сибирь» 19 декабря. «Нефтехимик» 21 декабря в Нижнекамске примет астанинский «Барыс».

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