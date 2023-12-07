Тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

«С нашей стороны была хорошая целостная игра, «Автомобилист» играл в своём стиле, хорошо оборонялся, плотная средняя зона и зона обороны. Пытались играть в свой хоккей, создавали хорошие моменты. Когда забили второй гол, были моменты, где могли забить ещё, но удача не сопутствовала нам. В овертайме нелепый отскок, «Автомобилист» воспользовался моментом. Хорошо заработанное очко, была длинная серия переездов, а играть в Екатеринбурге непросто. Ребята молодцы, выложились на сто процентов.

Как удалось изменить игру после первых матчей сезона? Половина чемпионата прошла, ребята втянулись, поняли нашу философию, как мы должны играть, у нас хорошие, техничные нападающие, они должны играть от своих сильных сторон», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.