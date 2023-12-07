Главный тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, считаю, много единоборств. В начале уступали по движению, может: поговорили с ребятами в перерыве, второй период был хороший. Игра шла до гола, здорово, что смогли отыграться, хотя были моменты, которые не реализовывали. Ребята пластались, ловили шайбу на себя, в овертайме ловили всё зубами, гол в пустые ворота — как вознаграждение. С хорошим настроением уходим на перерыв, ребята наберутся позитивных эмоций.

Работа по трансферу форварда? Работа ведётся, я надеюсь, но рынок пустой. Работаем с теми ребятами, что есть, они должны показывать себя. Работа идёт совместная с руководством клуба.

За счёт чего команда собралась? За счёт командных действий, неплохо созидали и неплохо оборонялись, с обороны всё начинается. Не могу сказать, что плохо играли, реализация была проблемой, поработаем над ней в перерыве, над игрой под воротами — сейчас в хоккее это главное, чтобы забивать голы. Надеюсь, что этот компонент подтянем», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.