«Рубеж — как жим лёжа, самый сложный вес — «сотка». Ротенберг — о своей 100-й победе в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) и высказался о своей 100-й победе в КХЛ.

«Сильный соперник, серьёзно готовились, понимали, что будет тяжёлая игра. «Трактор» на ходу. Хочу поблагодарить соперника и отметить, что на трибунах был хоккейный праздник, лёд – один из лучших в лиге, поэтом был быстрый хоккей и обе команды старались играть с шайбой. Матч был уровня плей-офф. Для нас это важная победа, мы вышли заряженными, но подвела реализация – это на фоне усталости. Есть что улучшить, готовимся к следующей игре.

Первые два периода СКА выглядел очень сильно, но в третьем периоде едва не дал «Трактору» отыграться.

Нужно было реализовать моменты в первых двух периодах. Это и есть ответ на вопрос. Дальше соперник добавил, так как играл дома. «Трактор» старался забить, а мы сыграли грамотно и ничего не дали создать. Ошибки всегда бывают, будем улучшать и тренироваться. Соперник хорошая и мастеровитая команда, которой нужно отдать должное.

Матчи в Челябинске несут особый настрой, сегодня 100-я победа в КХЛ? Да, в Челябинске большие хоккейные традиции. Весь наш советский хоккей практически построен на фундаменте челябинского хоккея. В своё время все наши лучшие игроки сборной СССР – Макаров, Быков, они все были из Челябинска. В своё время была в ЦСКА проведена огромная селекционная работа, когда из Челябинска забрали лучших игроков, и они стали лучшими в сборной СССР. Надо это отметить, важно показывать здесь свой лучший хоккей. Здесь проходил и Матч звёзд КХЛ в прошлом году. Нам удалось выиграть и на Матче звёзд, так что у меня тёплые воспоминания, был высокий уровень организации. Чувствуются эти хоккейные традиции и хоккейная энергетика. На Арене люди подходят и спрашивают о состоянии льда, о том, что можно улучшить. Люди вкладывают душу в организацию игры и подходят с душой к каждой детали. Здесь нет мелочей. Люди любят хоккей и каждому городу нужно к этому стремиться. Это в Челябинске чувствуется. Это окрыляет ребят.

Для нас сегодня важная игра, 100-я победа для меня лично. Хочу поблагодарить всех, кто помогает: игроков, персонал, медицинский и тренерский штабы. Это важный рубеж – как жим лёжа. Это самый сложный вес – «сотка». И мы его подняли. Дальше только вперёд к новым вершинам. Потенциал у нашей команды серьёзный. Многое можно улучшить и ещё лучше сыграть», — цитирует Ротенберга сайт «Трактора».