Тренер «Трактора» о СКА: против нас играл хороший соперник, обращайте внимание

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал о домашнем поражении от СКА (1:3).

«Тяжёлый матч, хороший соперник. Микромоменты решили исход поединка. Парни выложились. Один гол – этого мало. Моменты были, должны были забивать еще.

Сегодня была тренерская задумка – «заморозить» Никиту Серебрякова в первые два периода? Я бы не сказал. Против нас играл хороший соперник. На это тоже внимание обращайте, пожалуйста.

У «Трактора» в последних играх результативно действует звено Шарова. Сегодня оно вышло на лёд вторым? Было вбрасывание в нашей зоне. У Саши этот элемент идёт, решили выпустить его звено.

Два гола пропущены в меньшинстве, какое состояние у Владимира Жаркова? При чём тут состояние Владимира Жаркова? Он готовится на льду, катается.

Довольны игрой Сергея Мыльникова? Сергей провёл хороший матч. Да, пропустил два гола в меньшинстве, но в нужный момент команду выручал. К нему никаких претензий нет.

Как оценю смену центров у второго и третьего звена, а именно Семёна Дер-Аргучинцева на Никиту Сошникова? Когда Семён играл во втором звене, там тоже результативность упала. Нужно было какие-то действия принимать. Ротация будет в любом случае. Мы ищем оптимальные сочетания, чтобы больше забивать.

Перелом в матче случился после двух шайб в меньшинстве? Перед нами сегодня был хороший соперник. Мы выходили побеждать. Настраивали ребят. Где-то чуть-чуть не повезло.

Пауза в чемпионате нам она точно необходима, надо отдохнуть», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».