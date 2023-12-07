Тренер «Ак Барса» Билялетдинов рассказал, в связи с чем «Локомотив» смог перевернуть игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

«Два периода играли неплохо, однако в третьем допускали ошибки, были удаления. Это больной вопрос наш. Соперник нас наказал, перевернул ход матча. Нам не удалось сыграть так, как хотелось.

Показалось, что первое звено сегодня не очень быстро двигалось в третьем периоде, сказалась усталость? Удаления повлияли на игру, безусловно. Соперник реализовал два большинства, перевернул игру. «Локомотив» – хорошая команда, ребята создавали моменты, это игра. Мы могли сыграть до конца, довести встречу до положительного результата.

Не сделали перестановок в составе после поражения в Череповце? У меня пока стабильный состав.

В трёх из четырёх последних матчей казанцы пропускали по три шайбы подряд, есть тенденция? Тенденции нет. Мы стали слабее играть в меньшинстве, но, с другой стороны, у нас большое количество удалений. Всегда удачно сыграть в меньшинстве довольно сложно. Что-то у нас нарушилось, это надо исправить, впереди перерыв. И большинство надо поправлять. «Локомотив» воспользовался этой возможностью, мы – нет.

Когда ждать в составе Алексея Марченко? Он начал тренироваться, но по индивидуальной программе, под наблюдением. Пока сложно сказать, когда он выйдет. Он старается, у него большое желание вернуться на лёд. Не хотим торопиться», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».