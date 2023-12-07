Козырев: тренерский штаб «Динамо» работает очень хорошо, игры с ними — это школа

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о поражении от московского «Динамо» (1:2 Б).

«Сегодня играли с лидером нашего чемпионата, хорошей, мастеровитой и укомплектованной командой. Много сил мы потратили накануне, когда играли с «Ак Барсом». Но в этом году у нас традиционно получается так, что с московским «Динамо» мы играем очень упорные матчи, овертаймы, буллиты. Сегодня, увы, уступили. Но всё равно ребята молодцы, что вытащили эту игру. Безусловно, эта пауза пойдёт нам на пользу, потому что и травмированные игроки есть, и подустали.

Почему так мало шайб в матчах с «Динамо»? У них очень хорошо работает тренерский штаб. Я очень хорошо знаю Алексея Николаевича (Кудашова. – Прим. «Чемпионата»). Они разбирают нас, мы разбираем их. Это очень сильная команда, не зря она является лидером чемпионата. Для нас это хороший опыт, хорошая школа для наших молодых игроков», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.