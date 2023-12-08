Форвард «Салавата Юлаева» Шаров рассказал, как клуб смог поменять игру в атаке

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров после поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) прокомментировал изменения уфимского клуба в атакующих действиях.

«Как «Салават» смог изменить игру в атаке после начала сезона? Сложно сказать, матч за матчем мы пытались выполнять установку, сейчас уже сыгрались, поняли, что требуют тренеры. Было несколько новых игроков, которым потребовалось время, чтобы понять тактику. Как вписались Ливо и Мелош? Отлично вписались, отлично играют и много, никаких вопросов нет», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Шаров сыграл 38 встреч, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.