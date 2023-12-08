Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Шаров рассказал, как клуб смог поменять игру в атаке

Форвард «Салавата Юлаева» Шаров рассказал, как клуб смог поменять игру в атаке
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров после поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) прокомментировал изменения уфимского клуба в атакующих действиях.

«Как «Салават» смог изменить игру в атаке после начала сезона? Сложно сказать, матч за матчем мы пытались выполнять установку, сейчас уже сыгрались, поняли, что требуют тренеры. Было несколько новых игроков, которым потребовалось время, чтобы понять тактику. Как вписались Ливо и Мелош? Отлично вписались, отлично играют и много, никаких вопросов нет», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Шаров сыграл 38 встреч, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

Материалы по теме
Форвард «Салавата Юлаева» Шаров рассказал о своём возвращении на позицию центрфорварда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android