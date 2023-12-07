«Телефоны игроков уже заряжены, кто куда едет отдыхать». Ларионов — о паузе в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победе над «Металлургом» (3:2) и оценил эмоциональность молодых хоккеистов нижегородского клуба.

«Всех с окончанием первой части увлекательного сезона, рад, что мы добились победы, команду «Металлург» с хорошей игрой. В этом плане здесь всегда шикарная атмосфера, болельщики любят игру. Надеюсь, хоккей, который был насыщен моментами, ошибками, он, наверное, такой хоккей по душе. Поэтому сейчас главное передохнуть, перезарядить батарейки и двигаться дальше.

Один из факторов, за счёт которого «Торпедо» играет достаточно успешно: эмоциональность, агрессия, но как выдерживать баланс? Наверное, это избыток желания, мы предупреждали ребят, что это последний матч выездной серии, у всех, естественно, телефоны уже заряжены, кто куда едет отдыхать. Поэтому фокус иногда уходит и эти вещи потом влияют на игру. Но давайте сделаем скидку, команда молодая, ребята, которые удалялись, естественно, они хотели сделать лучше для команды. Но иногда, скажем, зашкаливают те элементы игры, которые переходят рамки дозволенности, приходит грубость. Естественно, арбитры это замечают и удаляют», — цитирует Ларионова сайт «Металлурга».