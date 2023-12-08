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«Бостон» проиграл «Баффало» в домашнем матче

«Бостон» проиграл «Баффало» в домашнем матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей голами отметились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон и Виктор Олофссон. У «Бостона» отличился Брэд Маршан.

«Бостон» набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Востока с 24 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Козенс) – 21:18     0:2 Томпсон (Клифтон) – 36:57     1:2 Маршан (Линдхольм) – 37:35     1:3 Олофссон – 51:16    

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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