«Бостон» проиграл «Баффало» в домашнем матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
В составе победителей голами отметились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон и Виктор Олофссон. У «Бостона» отличился Брэд Маршан.
«Бостон» набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Востока с 24 очками.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
- 8 декабря 2023
-
06:23
-
06:21
-
06:18
-
06:13
-
06:11
-
06:08
-
05:54
-
05:49
-
05:38
-
05:36
-
05:26
-
04:59
-
04:00
-
01:45
-
01:00
-
00:43
-
00:25
- 7 декабря 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:10
-
23:00
-
22:52
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:11
-
22:03
-
21:55