«Бостон» проиграл «Баффало» в домашнем матче

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей голами отметились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон и Виктор Олофссон. У «Бостона» отличился Брэд Маршан.

«Бостон» набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Востока с 24 очками.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).