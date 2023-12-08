Кузнецов стал 13-м игроком, сыгравшим 700 матчей в НХЛ за «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». После второго периода хозяева ведут — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Третий гол в составе столичной команды забил российский нападающий Евгений Кузнецов, проводящий свой 700-й матч за карьеру в НХЛ. 31-летний форвард сегодня стал 13-м игроком, сыгравшим 700 матчей в НХЛ за «Вашингтон».

Клубный рекорд по матчам принадлежит капитану столичной команды Александру Овечкину (1370), на втором месте находится приостановивший карьеру Никлас Бекстрём (1105), топ-3 замыкает Калле Юханссон (983).

Среди действующих игроков «Вашингтона» выше Кузнецова располагаются защитник Джон Карлсон (950) и форвард Том Уилсон (703).