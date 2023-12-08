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«Сан-Хосе» одержал победу над «Детройтом», отыгравшись с 0:4. У Клима Костина гол

«Сан-Хосе» одержал победу над «Детройтом», отыгравшись с 0:4. У Клима Костина гол
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Сегодня, 8 декабря, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1 — ОТ).

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд, Микаэль Гранлунд, а также дубли на счету Нико Штурма и Томаша Гертла.

За «Детройт» голами отличились российский нападающий Клим Костин, Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин и дважды Майкла Расмуссена.

После 27 матчей «Сан-Хосе» занимает 15-е место в Западной конференции с 18 очками. «Детройт» расположился на 4-й строчке Восточной конференции, набрав 32 очка в 25 играх

Следующий матч «Детройт» проведёт с «Оттавой Сенаторз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Костин – 29:05     2:0 Расмуссен (Спронг) – 32:51     3:0 Расмуссен (Шьяро, Копп) – 33:04     4:0 Рэймонд (Шьяро, Фаббри) – 33:40     4:1 Гертл (Эклунд, Рутта) – 34:08 (sh)     4:2 Зеттерлунд (Рутта, Гранлунд) – 34:46 (sh)     4:3 Штурм (Власик, Берроуз) – 35:52     4:4 Штурм (Бейли, Лабанк) – 39:37     5:4 Ларкин (Рэймонд, Фаббри) – 53:20     5:5 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 58:31     5:6 Гранлунд (Зеттерлунд) – 60:37    
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