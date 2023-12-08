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«Сан-Хосе» одержал победу над «Детройтом», отыгравшись с 0:4. У Клима Костина гол

Сегодня, 8 декабря, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1 — ОТ).

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд, Микаэль Гранлунд, а также дубли на счету Нико Штурма и Томаша Гертла.

За «Детройт» голами отличились российский нападающий Клим Костин, Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин и дважды Майкла Расмуссена.

После 27 матчей «Сан-Хосе» занимает 15-е место в Западной конференции с 18 очками. «Детройт» расположился на 4-й строчке Восточной конференции, набрав 32 очка в 25 играх

Следующий матч «Детройт» проведёт с «Оттавой Сенаторз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Вегас Голден Найтс».