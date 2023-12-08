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3 очка Хорвата помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус» в матче с 10 голами

3 очка Хорвата помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус» в матче с 10 голами
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Сегодня, 8 декабря, «Нью-Йорк Айленерс» на своей площадке разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалль, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери, а также дубли на счету Мэтью Барзала и Бо Хорвата. Ворота команды защищал российский вратарь Семён Варламов

За «Коламбус» голами отличились Эмиль Бемстрём и дважды Адам Фантилли.

После 25 матчей «Айлендерс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 29 очками. «Коламбус» расположился на 15-й строчке, набрав 21 очко в 28 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Коламбус» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Энгвалль (Добсон) – 04:00     1:1 Бемстрём (Фантилли, Джонсон) – 25:56     1:2 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 30:11     2:2 Клаттербак (Фэшинг, Сизикас) – 34:30     3:2 Барзал (Мейфилд, Райлли) – 38:51     4:2 Палмьери (Нельсон, Барзал) – 39:19 (pp)     4:3 Фантилли (Бемстрём, Бин) – 41:27     5:3 Барзал (Хорват) – 45:33     6:3 Хорват (Готье) – 51:31     7:3 Хорват (Барзал, Болдюк) – 51:51    
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