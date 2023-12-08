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3 очка Хорвата помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус» в матче с 10 голами

Сегодня, 8 декабря, «Нью-Йорк Айленерс» на своей площадке разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалль, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери, а также дубли на счету Мэтью Барзала и Бо Хорвата. Ворота команды защищал российский вратарь Семён Варламов

За «Коламбус» голами отличились Эмиль Бемстрём и дважды Адам Фантилли.

После 25 матчей «Айлендерс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 29 очками. «Коламбус» расположился на 15-й строчке, набрав 21 очко в 28 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Коламбус» сыграет с «Сент-Луис Блюз».