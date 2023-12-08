Овечкин стал первым россиянином в истории НХЛ, набравшим 1500 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома встречается с «Даллас Старз». В эти минуты продолжается третий период, впереди хозяева – 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в третьем периоде, выступив ассистентом в эпизоде с голом Дилана Строума. Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

38-летний форвард стал первым российским игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение. За карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1370 матчей, в которых набрал 1500 (827+673) очков.

На втором месте по набранным очкам за карьеру в НХЛ среди россиян располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1250 очков в 1088 матчах). Топ-3 замыкает известный в прошлом нападающий, а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах).