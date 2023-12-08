«Детройту» и «Сан-Хосе» не хватило 1 секунды до повторения рекорда НХЛ 42-летней давности

Сегодня, 8 декабря, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1 — ОТ).

Во втором периоде было заброшено в общей сложности восемь шайб – 4:4. Шесть из них были заброшены с 13-й по 16-ю минуту (с 12:51 по 15:52). На начало отрезка счёт был 1:0 в пользу «Ред Уингз», на конец – 4:3. У «Детройта» отличились Майкл Расмуссен (дважды) и Лукас Рэймонд, у «Сан-Хосе» – Томаш Гертл, Фабиан Зеттерлунд и Нико Штурм.

Командам не хватило всего одной секунды, чтобы повторить рекорд НХЛ. Быстрее всего в истории лиги шесть шайб двум командам общими усилиями удалось забросить в матче «Вашингтона» и «Квебека» (11:7) в феврале 1981 года (за 3:00 – с 18:51 во втором периоде по 01:51 – в третьем).