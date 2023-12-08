Видео момента, в котором Овечкин установил историческое достижение для России в НХЛ

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Кузнецов, Алексей Протас, а также дубль на счету Дилана Строума. Капитан столичной команды Александр Овечкин отдал одну голевую передачу, выступив ассистентом в эпизоде с голом Строума в большинстве.

Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 38-летний форвард стал первым российским игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение. За карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1370 матчей, в которых набрал 1500 (827+673) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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