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Реакция болельщиков «Вашинтона» на 1500-е очко Александра Овечкина в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче. Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Болельщики «Вашингтона» ярко отреагировали на данное достижение россиянина.

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После 23 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на 4-й строчке Западной конференции, набрав 33 очка в 25 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нью-Йорк Рейднжерс», а «Даллас» сыграет с «Вегас Голден Найтс».