Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за одну франшизу

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Российский нападающий стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за одну франшизу (с учётом переименования одного и того же клуба).

Первой место в этой номинации занимает Горди Хоу (1809 очков за «Детройт Ред Уингз»), следом располагаются Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Марио Лемье (1723 — «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1669 — «Эдмонтон»), Джо Сакик (1641 — «Квебек»/«Колорадо»), Сидни Кросби (1529 — «Питтсбург») и Рэй Бурк (1506 — «Бостон»).