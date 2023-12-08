Александр Овечкин отреагировал на своё 1500-е очко в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал 1500-е очко, заработанное в Национальной хоккейной лиге.

«Это довольно крутая цифра. Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда её не достиг», — приводит слова Овечкина журналист Сэмми Силбер в соцсетях.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б). Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче. Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.