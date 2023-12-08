Хорват оформил самый быстрый дубль в истории «Айлендерс» за 20 лет, Яшин был быстрее

Сегодня, 8 декабря, «Нью-Йорк Айленерс» на своей площадке разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалль, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери, а также дубли на счету Мэтью Барзала и Бо Хорвата. Два гола Хорвата в середине третьего периода разделили всего 20 секунд, благодаря чему Бо сумел оформить самый быстрый дубль в истории «Айлендерс» за 20 лет.

В марте 2003 года выступавший за «Айлендерс» российский нападающий Алексей Яшин забросил две шайбы подряд, уложившись в 12 секунд. С тех пор Хорват оформил самый быстрый дубль в истории «островитян».