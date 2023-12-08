Овечкин забил больше всех голов на отметке 1500 очков в истории НХЛ

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех хоккеистов в истории НХЛ.

На втором месте по голам к отметке в 1500 очков расположился Фил Эспозито, забросивший 681 шайбу. Третье место занимает Горди Хоу с 649 голами. На четвёртом месте Марсель Дионн с 629 голами. Замкнул пятёрку Марио Лемье с 615 шайбами к отметке в 1500 очков в НХЛ.