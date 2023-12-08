Овечкин в пятый раз в карьере НХЛ не смог забить в восьми матчах подряд

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить гол в восьмом матче подряд в текущем сезоне НХЛ. Это произошло в пятый раз в карьере россиянина. Ранее в рамках одной регулярки у Овечкина было четыре серии из восьми или более игр без голов.

Личный антирекорд по продолжительности безголевой серии был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). В сезоне-2008/2009 была серия из девяти игр, а в сезоне-2010/2011 – из девяти и восьми игр.

В активе 38-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 23 матчах текущего сезона НХЛ.