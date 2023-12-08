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«Миннесота» прервала четырёхматчевую победную серию, всухую уступив «Ванкуверу»

«Миннесота» прервала четырёхматчевую победную серию, всухую уступив «Ванкуверу»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Миннесотой». Победу в упорном матче одержали «Кэнакс» со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хёгландер (Бёзер, Майерс) – 18:05     2:0 Блюгерс (Гарланд, Джошуа) – 42:05    

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Ванкувера» Нильс Хёгландер, которому ассистировали Брок Бёзер и Тайлер Майерс. Удвоил преимущество хозяев в начале третьего периода Теодор Блюгерс с передач Конора Гарланда и Дакоты Джошуа. Отчаянные попытки «Миннесоты» забросить хотя бы одну шайбу в концовке матча не увенчались успехом. За 10 секунд до конца матча участие в драке принял российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров, который схлестнулся с Патриком Маруном.

«Миннесота» прервала свою четырёхматчевую победную серию и впервые проиграла при новом главном тренере.

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