«Миннесота» прервала четырёхматчевую победную серию, всухую уступив «Ванкуверу»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Миннесотой». Победу в упорном матче одержали «Кэнакс» со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Ванкувера» Нильс Хёгландер, которому ассистировали Брок Бёзер и Тайлер Майерс. Удвоил преимущество хозяев в начале третьего периода Теодор Блюгерс с передач Конора Гарланда и Дакоты Джошуа. Отчаянные попытки «Миннесоты» забросить хотя бы одну шайбу в концовке матча не увенчались успехом. За 10 секунд до конца матча участие в драке принял российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров, который схлестнулся с Патриком Маруном.

«Миннесота» прервала свою четырёхматчевую победную серию и впервые проиграла при новом главном тренере.