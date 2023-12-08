Андрей Назаров: именем Александра Овечкина необходимо назвать одну из арен в России

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на историческое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который набрал своё 1500-е очко в НХЛ.

«В США откроют каток имени Александра Овечкина, на это пошёл тренд. А почему мы ждём? Уже понятно, что это величайший игрок современности, до сих пор показывающий феноменальные результаты. Александр заслуживает всех возможных почестей, в том числе открытия арен и академий, названных его именем, так что именем Александра Овечкина необходимо назвать, например, одну из арен в России. Не обязательно это должен быть московский регион. Таким образом можно увековечить 1500 очков, набранных Сашей в НХЛ. Это, безусловно, выдающийся результат, поздравляю капитана «Вашингтона» с таким достижением. Кстати, не стоит разгонять негатив в прессе, что Саша давно не забивает, он своё всё равно возьмёт.

Посмотрите, есть «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», «Фетисов-Арена», «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», есть команда «Академия Михайлова». Думаю, руководство московского «Динамо» уже думает над вопросом», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.