Овечкин — пятый игрок в истории НХЛ с 1500 очками, проведший всю карьеру за одну команду

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Россиянин стал лишь пятым игроком в истории НХЛ, игравшим всю карьеру за одну команду, кому покорилась данная отметка.
Другие четыре хоккеиста с таким достижением: Стив Айзерман («Детройт»), Марио Лемье («Питтсбург»), Джо Сакик («Квебек»/«Колорадо») и Сидни Кросби («Питтсбург»).
Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 673 результативные передачи.