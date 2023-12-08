Цуккарелло остановился в шаге от рекорда «Миннесоты» по серии матчей с ассистами

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло не смог отличиться в матче с «Ванкувером» (0:2) и прервал свою восьмиматчевую серию с результативными передачами. Также норвежский форвард прервал свою 10-матчевую серию с набранными очками.

Таким образом, Цуккарелло остановился в шаге от повторения рекорда «Миннесоты» по длительности серии матчей с результативными передачами. Рекорд «Уайлд» принадлежит российскому нападающему Кириллу Капризову. Россиянин в прошлом сезоне-2022/2023 отметился девятиматчевой серией с результативными передачами.

В текущем сезоне на счету Цуккарелло 24 игры, в которых норвежец набрал 27 очков — забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу. «Миннесота» прервала четырёхматчевую серию побед и впервые проиграла при новом тренере Джоне Хайнсе.