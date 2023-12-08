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В «Динамо» назвали Александра Овечкина величайшим спортсменом современности

В «Динамо» назвали Александра Овечкина величайшим спортсменом современности
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Генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Сергей Сушко поздравил воспитанника бело-голубых Александра Овечкина с достижением рубежа в 1500 набранных очков в НХЛ.

«Очень рады, что Саша достиг такой значимой отметки. Будем называть вещи своими именами. Сезон для него складывается непросто. Новый тренер, травмы партнёров, всё это создает дополнительные преграды в погоне за главным рекордом. Но сколько раз уже такое было? И каждый раз он находил способы переломить неудачную полосу и выйти на свой прежний уровень. 1500 очков в НХЛ – блестящий результат, который покоряется немногим. Мы живём в эпоху величайшего спортсмена современности. Внимательно следим за его играми и переживаем всей динамовской семьей. Уверен, у него всё получится», – сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Вот это список!
Овечкин – лишь 16-й игрок с 1500 очками в истории НХЛ. Кто сделал это раньше его?
Овечкин – лишь 16-й игрок с 1500 очками в истории НХЛ. Кто сделал это раньше его?
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