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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч с «Калгари» из-за травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч с «Калгари» из-за травмы
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч с «Калгари» из-за травмы верхней части тела. Форвард «Харрикейнз» не сыграл с «Флэймз» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя принял участие в разминке перед игрой. Отметим, что «Каролина» вела после второго периода со счётом 2:0, однако пропустила три безответные шайбы в третьем периоде.

Тренерский штаб решил снять россиянина с игры за 10 минут до её начала. Свечникова в составе заменил Брендан Лемье.

В текущем сезоне у Свечникова 11 (1+10) очков в 16 играх при нейтральной полезности и 20 минутах штрафа.

Напомним, что нападающий восстановился после операции на колене. 16 марта россиянину сделали операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки правого колена.

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