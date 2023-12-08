Хоккейный агент Дементьев отреагировал на историческое достижение Овечкина в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил историческое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ.

«Сколько надо было потратить сил, нервов, желания и терпения, чтобы достичь такого рубежа! Вместе с Александром я поздравляю всех болельщиков из России, которые переживают за него и радуются рекордам. Особенно хочу поздравить его маму и отдать должное отцу, которые многое вложили в становление этого человека и хоккеиста. Это достижение многих людей, участвовавших в развитии и продвижении Александра на пути к этому рекорду. Очень рад за всех.

Те, кто знает хоккей, понимают, что это не просто цифры. 1500 очков – это неимоверное количество часов труда в зале, это травмы, переживания, неудачи, победы. Это способность заставить себя сделать тогда, когда нет сил и желания, но есть болельщики, приходящие на трибуны и желающие видеть этот рекорд и продвижение. Желаю Александру не останавливаться на достигнутом», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.