Борис Михайлов отреагировал на 1500 очков Александра Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов оценил историческое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ.

«Я только рад за Овечкина. Желаю ему, чтобы он шёл дальше, и успехов. Желаю, чтобы не только пасы отдавал, но и забивал. Уверен, что ему удастся побить рекорд Гретцки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин стал первым россиянином НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов.