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Бедард повторил достижения Джека Хьюза и Лафреньера по очкам в дебютном сезоне НХЛ

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (1:0). В активе первого номера драфта НХЛ — 2023 теперь 21 (11+10) очко в 25 играх в дебютном сезоне.

За последние пять драфтов первыми номерами становились четверо нападающих. Кроме Бедарда, это Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2019, дебютный сезон – 2019/2020), Алекси Лафреньер («Рейнджерс», дебютный сезон – 2020/2021) и Юрай Слафковски («Монреаль», дебютный сезон – 2022/2023).

Таким образом, 18-летний Бедард повторил достижения нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза (21 очко в 61 игре) и форварда «Рейнджерс» Алекси Лафреньера (21 очко в 56 играх, 12+9) по очкам в дебютном сезоне НХЛ.

Напомним, на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).