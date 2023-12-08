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Владимир Крикунов назвал главную причину голевой засухи Александра Овечкина

Владимир Крикунов назвал главную причину голевой засухи Александра Овечкина
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Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал безголевую серию матчей капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин не может отличиться уже восьмой матч подряд.

«Восемь матчей не может забить, что происходит с Овечкиным? Я думаю, возраст. Сможет ли преодолеть эту серию? Да, думаю, что он будет нормально играть. Будет набирать свои очки», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Это произошло в пятый раз в карьере россиянина. Ранее в рамках одной регулярки у Овечкина было четыре серии из восьми или более игр без голов. Личный антирекорд по продолжительности безголевой серии был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). В сезоне-2008/2009 была серия из девяти игр, а в сезоне-2010/2011 – из девяти и восьми игр.

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