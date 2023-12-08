«Авангард» выложил забавное видео с двухлетним сыном Шарипзянова в преддверии Матча звёзд

Пресс-служба «Авангарда» в преддверии Матча звёзд КХЛ опубликовала в официальном телеграм-канале смешное видео с сыном защитника команды Дамира Шарипзянова, который будет представлять клуб на мероприятии в Санкт-Петербурге.

На видео двухлетнего Даниара спрашивают, рад ли он, что приехал на Матч звёзд, на что малыш отрицательно покачал головой. Когда же его спросили, куда именно он в данный момент хочет, ребёнок ответил «на Урал».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с участием Даниара:

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Дамира Шарипзянова 25 (7+18) очков в 37 играх.

Напомним, Матч звёзд КХЛ – 2023 состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря. Соревнование будет проходить в формате мини-турнира «3х3».