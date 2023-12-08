Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» примет участие в создании команды по следж-хоккею для ветеранов СВО

«Лада» примет участие в создании команды по следж-хоккею для ветеранов СВО
Комментарии

Пресс-служба тольяттинской «Лады» в официальном телеграм-канале объявила о начале сотрудничества с самарским филиалом фонда «Защитники Отечества».

Сообщается, что в рамках данного соглашения планируется создание команды по следж-хоккею для ветеранов СВО, получивших ранения и травмы.

На данный момент «Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 50 очков после 41 матча. В последней игре команда Олега Браташа 7 декабря обыграла дома нижнекамский «Нефтехимик» (3:0). В следующем матче, который пройдёт после паузы на Матч звёзд, тольяттинцы 19 декабря примут дома «Сибирь».

Напомним, этот сезон является первым для «Лады» в КХЛ после шестилетнего отсутствия.

Материалы по теме
Олег Браташ: спокойно в плей-офф «Лада» точно не выйдет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android