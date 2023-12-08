«Было бы круто». Бедард оценил идею выйти на лёд со звездой НФЛ Трэвисом Келси

18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отреагировал на слова звезды НФЛ Трэвиса Келси в подкасте New Heights, который последний ведёт вместе со своим братом (также футболистом НФЛ) Джейсоном Келси.

В одном из последних выпусков Келси заявил, что является фанатом Бедарда и был бы не против выйти с ним на лёд.

«Было бы круто. Очевидно, что он фанат «Чикаго», так что это чудесно. Мы видели, как такие парни, как Роб Гронковски (самый результативный тайт-энд в истории НФЛ. — Прим. «Чемпионата») и, кажется, Джей Джей Уотт (бывший защитник года в НФЛ. — Прим. «Чемпионата») выходили на лёд вместе с хоккейными командами. Было бы здорово. Может быть, немного научу его играть в хоккей», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.