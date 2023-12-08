«Коламбус» выставил на аукцион хоккейные трусы с автографом Марченко

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в официальных соцсетях объявила о лоте на клубный аукцион, который пройдёт этой ночью.

«Торги на аукцион, который пройдёт сегодня вечером, открыты!

Ставьте на эти хоккейные трусы, которые носил и на которых оставил свой автограф, номер 86 Кирилл Марченко», — говорится в сообщении.

Фото: Соцсети «Коламбус Блю Джекетс»

Напомним, на счету Марченко в текущем регулярном чемпионате НХЛ 14 (8+6) очков в 26 матчах в составе «жакетов».

В последнем матче минувшей ночью команда из Огайо потерпела поражение на выезде от «Нью-Йорк Айлендерс» (3:7).

На данный момент «Блю Джекетс» занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 9 декабря сыграет дома с «Сент-Луис Блюз».