Президент КХЛ заявил о желании проводить сезон-2024/2025 до середины мая

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о намерении со следующего сезона проводить соревнования в лиге до середины мая.

«Мы обсудили следующий сезон, прорабатывали этот вопрос с Федерацией хоккея России и сейчас детально представили, что нам надо сделать для того, чтобы нам играть до 15 мая. В принципе мы соберём голосование клубов. Сегодня детально всё рассказали. Если вкратце, то хотим, чтобы сезон начинался в пятых числах сентября и заканчивался 15 мая», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023 состоялось Совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте Лиги.