В КХЛ назвали клубы, чаще всего подающие запросы на качество судейства

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, от каких клубов лиги чаще всего поступают запросы на качество судейства в матчах.

«Уровень работы судей в первой половине чемпионата? Судьи тоже люди, и они тоже ошибаются. Они тоже несут большую нагрузку, вы же видите, какой у нас чемпионат, игры через день, нет пауз. Для них это тоже тяжело. Сегодня был доклад по судейству. Как вы знаете, у нас заработал Судейско-экспертный комитет во главе с Рене Фазелем, который разбирает игры. Сегодня нам показали статистику по тому, сколько клубов присылает запросы. Лидер по этому показателю – «Спартак», на втором месте СКА. Они больше всего пользуются запросами в СЭК.

Наш главный арбитр проводит работу и отслеживает все ошибки. 16 арбитров были оштрафованы за свои ошибки, и эти решения выносились не СЭК, а Департаментом судейства КХЛ. Мы продолжаем реагировать не только на то, что присылают клубы, но и делаем свою работу, отслеживая судейство», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.