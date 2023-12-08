Морозов: иностранцы в КХЛ находятся на хорошем счету. Минспорта готово к переговорам

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимодействии с Минспорта в контексте возможного изменения лимита на легионеров.

«Мы общались с Минспорта – они изначально, ещё когда менялся лимит, сказал, что они будут следить за ситуацией и готовы к обсуждению, если потребуется внесение изменений. Мы выйдем с инициативой, должны всё рассказать и показать, что происходит в лиге. Все говорили, что ввиду разных событий иностранцы будут неохотно к нам ехать, но у нас есть статистика, что иностранцы приезжают, играют в чемпионате и находятся на хорошем счету. Легионеры помогают игры сделать зрелищными, лидируют по разным показателям в лиге. Мы с вами видим и переходы иностранцев, игроки усиляют свои команды для того, чтобы добиться поставленных целей. Мы должны им помогать. Будем обсуждать, и Минспорта готово сесть за стол переговоров», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.