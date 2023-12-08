Генменеджер «Амура»: ожидания были выше. Наше место и близко никого не устраивает

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал нынешнее девятое место клуба в Восточной конференции.

«Выступление команды в этом сезоне? Однозначно наши ожидания были выше. И нас – ни руководителей, ни тренеров, ни игроков – наше место, конечно, и близко не устраивает. Стараемся выправить ситуацию и надеемся на возвращение Бродхёрста. Надеемся произвести усиление до дедлайна. Есть конкретные цели, но всё будет зависеть от того, получится или нет. Намётки у нас есть по конкретным персоналиям, но все на контрактах, и я тут не могу ничего не раскрывать.

Видим ли, что команда может перевернуть ситуацию за счёт внутренних ресурсов, если сорвётся усиление? Видим. И ещё раз подчеркну, что у нас травмирован ведущий центральный форвард. Наверное, так было со многими командами, но в этом отрезке чемпионата мы практически и не играли оптимальным составом. Всегда кто-то был травмирован, и были травмированы ведущие игроки. Сейчас я надеюсь, что за эту паузу все подлечатся. Это и станет нашим резервом», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.