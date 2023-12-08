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В «Салавате Юлаеве» ответили на вопрос, не жалеют ли, что сохранили Козлова на этот сезон

В «Салавате Юлаеве» ответили на вопрос, не жалеют ли, что сохранили Козлова на этот сезон
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов считает правильным своё решение не расставаться с главным тренером Виктором Козловым после неудачного прошлого сезона, когда команда не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Довольны ли мы с Радием Хабировым (глава Республики Башкортостан. — Прим. «Чемпионата») тем, что настояли, чтобы Козлов остался? Если оценивать по сегодняшней ситуации, то да. Козлов отличается тем, что он быстро делает выводы, неконсервативен. И даже по ходу сезона он сменил стиль хоккея с осторожного на более быстрый», — сказал Баширов в интервью «БИЗНЕС Online».

На данный момент уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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