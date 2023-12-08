Покотило: чтобы «Амур» бился за более высокие места, от Хохлачёва должен быть выхлоп

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило выразил надежду, что пополнивший перед началом сезона стан хабаровчан форвард Александр Хохлачёв сможет вернуться на прежний уровень в своей игре, а также заявил, что дальневосточное дерби с «Адмиралом» приобрело новую подоплёку в этом сезоне.

«Хохлачёв? Чтобы «Амур» бился за более высокие места, и от него должен быть выхлоп, результат и какая-то помощь команде. У него огромный потенциал, и мы надеемся, что он прибавит и, скажем так, найдёт себя в этой команде. Для любого игрока переезд на Дальний Восток – это полустресс, поэтому мы понимаем, что нужно время, а его у нас нет. Александр переживает и работает в этом направлении, и мы все переживаем и надеемся, что к нему вернутся результативные действия.

Дальневосточное дерби – это вообще отлично. В этом сезоне появился Кубок икры. Придумали отличный вариант, а у игр между «Адмиралом» и «Амуром» появилась новая подоплёка. Оба клуба развивают эту тему, болельщики отлично к этому относятся», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.