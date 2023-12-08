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Покотило: чтобы «Амур» бился за более высокие места, от Хохлачёва должен быть выхлоп

Покотило: чтобы «Амур» бился за более высокие места, от Хохлачёва должен быть выхлоп
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило выразил надежду, что пополнивший перед началом сезона стан хабаровчан форвард Александр Хохлачёв сможет вернуться на прежний уровень в своей игре, а также заявил, что дальневосточное дерби с «Адмиралом» приобрело новую подоплёку в этом сезоне.

«Хохлачёв? Чтобы «Амур» бился за более высокие места, и от него должен быть выхлоп, результат и какая-то помощь команде. У него огромный потенциал, и мы надеемся, что он прибавит и, скажем так, найдёт себя в этой команде. Для любого игрока переезд на Дальний Восток – это полустресс, поэтому мы понимаем, что нужно время, а его у нас нет. Александр переживает и работает в этом направлении, и мы все переживаем и надеемся, что к нему вернутся результативные действия.

Дальневосточное дерби – это вообще отлично. В этом сезоне появился Кубок икры. Придумали отличный вариант, а у игр между «Адмиралом» и «Амуром» появилась новая подоплёка. Оба клуба развивают эту тему, болельщики отлично к этому относятся», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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