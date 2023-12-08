Стали известны сроки возвращения травмированного форварда «Вашингтона» Макса Пасиоретти

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти, так и не принявший в этом сезоне участие ни в одном матче своей команды из-за травмы, близок к возвращению в состав.

Как сообщает журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях, 35-летний форвард должен присоединиться к команде ориентировочно через 2-3 недели.

Напомним, Пасиоретти пропустил практически и весь прошлый сезон, в котором он защищал цвета «Каролины Харрикейнз». Он снова порвал правый ахилл всего через пять матчей после своего возвращения на лёд.

На данный момент «Вашингтон» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери проиграла три последних матча подряд. В ближайшей игре «столичные» 10 декабря примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».