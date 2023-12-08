Проданы все билеты на Матч звёзд КХЛ на 21-тысячной «СКА Арене» в Санкт-Петербурге

На Матче звёзд КХЛ – 2023, который пройдёт 9-10 декабря на новой 21-тысячной «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, ожидается аншлаг.

«Все билеты на Матч звёзд КХЛ на «СКА Арене» проданы», — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, комплекс «СКА Арена» общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. Санкт-Петербург примет мероприятие второй раз в истории. В первый раз город принял Матч звёзд в 2011 году.

Соревнования на Матче звёзд будут проходить в формате мини-турнира «3х3». Также мероприятие будет включать конкурсы на различные хоккейные технические элементы.