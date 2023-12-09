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Бучневич: два года назад у нас с Барбашёвым была задача создать момент для Тарасенко

Бучневич: два года назад у нас с Барбашёвым была задача создать момент для Тарасенко
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал, какое взаимопонимание с партнёрами по звену у него было, когда в позапрошлом сезоне он выходил на лёд в русской тройке с Иваном Барбашёвым и Владимиром Тарасенко.

«Такого, чтобы прямо с полуслова, не было. Но становилось легче, когда нас оставляли в таком сочетании на три-четыре игры. На скамейке сидишь — и проще объясниться на русском по игровым моментам. У каждого же своё видение игры. По факту у нас с Ванькой была простая задача — нам надо было создать момент Володьке, а тот один из двух всегда забьёт. Много разговаривали, пытались создать моменты после вбрасываний. Никто не стеснялся друг друга, каждый привносил свои идеи, и было круто играть», — сказал Бучневич в интервью «Спорт-экспрессу».

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