Аршавин рассказал о желании исполнить буллит на Матче звёзд КХЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что просился в команду к Александру Радулову на предстоящем Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Насколько круто может быть, когда сыграю в хоккей? Не знаю, это зависит от того, что мы будем делать на льду и как это у нас получится.

Сразу ли выбрал команду, где Радулов? Да. Было ли это главным фактором? Я уходил от другой команды. Знаю, что Радулов ещё играет. Поэтому я попросился туда.

Где познакомился с ним? На дискотеке 20 лет назад.

В каком конкурсе хочу принять участие? Я ни в чём не хочу. В чём скажут, там и буду. Вообще хочу буллит исполнить. Надеюсь, вратарь, который будет стоять, сделает всё, чтобы я забил», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

14‑й Матч всех звёзд КХЛ пройдет 9–10 декабря 2023 года на новой «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге.

Аршавин выступит помощником тренера Андрея Разина во время предстоящего звёздного уик-энда.